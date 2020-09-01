Добраться – не проблема: Маск рассказал, в чем будет самая большая сложность при колонизации Марса

Полет человека на Марс, для которого уже создан специальный космический корабль, не является главной проблемой.

Такое мнение в понедельник высказал американский предприниматель Илон Маск, выступая на видеоконференции, посвященной проблеме полета человека на Марс.

Гораздо сложнее, по его мнению, будет создать на поверхности Красной планете базу для постоянного проживания людей.

«Добраться до Марса — не главная проблема. Создание самодостаточной базы — трудная задача. Это сложно и тяжело. Высока вероятность гибели, но если у нас это получится, то это будет действительно крупным достижением», — отметил глава компании SpaceX.

Также Маск честно признался, что не знает, сколько времени потребуется для подготовки и осуществления полета на Марс.

«Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достигнуть того этапа, когда он будет самодостаточен», — отметил бизнесмен.

Отвечая на вопрос о сложностях отправки человека на Марс, он отметил: «Хочу подчеркнуть, что это очень трудно и опасно, не для слабонервных. Будет тяжело, но будет здорово, если все получится. <…> Для полета на Марс нам нужно много людей, и мы хотим, чтобы это произошло. Это будет довольно рискованное, но интересное приключение».

Ранее 49-летний Маск допустил, что компания не успеет выполнить до его смерти свою основополагающую задачу — отправить корабль на Марс. Как не раз подчеркивал американский предприниматель, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Именно для этого и разрабатывается космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек.

Согласно планам NASA, первые пилотируемые полеты на Красную планету должны начаться в середине 2030-х годов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые пришли к выводу, что жизнь на Марсе возможна, но она находится в более глубоких слоях местного грунта.

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