29.21 / 31.03 32.71 / 34.81
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Наука та технології

В Україні запустили мобільний додаток «Повітряна тривога»: як ним користуватися

12:59 3 березня 2022
смартфон

В Україні запустили додаток «Повітряна тривога», який оперативно інформуватиме про початок та закінчення повітряної тривоги, повідомили у Мінцифри.

Крім того, програма надсилатиме користувачам максимально гучні критичні повідомлення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони, навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона.

Можна встановити програму за допомогою Google Play Market або AppStore.

Потім програмі потрібно надати дозвіл надсилати повідомлення та важливі попередження.

Вибрати область, де потрібно отримати повідомлення.

Далі в режимі онлайн можна відстежувати початок та кінець повітряних тривог.

Програма не вимагає реєстрації, не збирає персональні дані користувачів та дані про геолокацію.

Додаток «Повітряна тривога» вже доступний у таких областях: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

Нагадаємо, у Києві та Харкові оновили телефонні номери поліції.

347

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

фейковий український прикордонник

Прокол кремлівських пропагандистів: «полонений український прикордонник» — алкоголік із Севастополя (відео)

Окупаційні війська зупинено або відступають на всіх напрямках,&nbsp;— Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська зупинено, або ж вони відступають на всіх напрямках, — Генштаб ЗСУ

Потап

«Горіти тобі, Миколо, у пекельному вогні», — Потап розмазав Баскова за його підтримку війни проти України

Наступний матеріал
На час війни росії проти України ми прийняли рішення тимчасово відключити можливість коментування матеріалів на сайті.
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.