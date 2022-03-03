В Україні запустили мобільний додаток «Повітряна тривога»: як ним користуватися

В Україні запустили додаток «Повітряна тривога», який оперативно інформуватиме про початок та закінчення повітряної тривоги, повідомили у Мінцифри.

Крім того, програма надсилатиме користувачам максимально гучні критичні повідомлення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони, навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона.

Можна встановити програму за допомогою Google Play Market або AppStore.

Потім програмі потрібно надати дозвіл надсилати повідомлення та важливі попередження.

Вибрати область, де потрібно отримати повідомлення.

Далі в режимі онлайн можна відстежувати початок та кінець повітряних тривог.

Програма не вимагає реєстрації, не збирає персональні дані користувачів та дані про геолокацію.

Додаток «Повітряна тривога» вже доступний у таких областях: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

Нагадаємо, у Києві та Харкові оновили телефонні номери поліції.

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