Повідомлення про повітряну тривогу тепер можна отримувати через додаток «Київ Цифровий», — КМДА

Кияни, які часто чують звуки сирен, можуть отримувати повідомлення про повітряну тривогу через «Київ Цифровий». Про це повідомив заступник мера Києва Петро Олєніч.



Для цього потрібно:



Завантажити програму «Київ Цифровий» в App Store або Google Play.

Натиснути значок вашого профілю.

У розділі «Параметри» вибрати «Оповіщення».

Увімкнути всі повідомлення та переконатися, що вони також дозволені в установках телефону.



Крім того, можна підписатися на Telegram-канал КМДА.



Нагадаємо, МОЗ опублікувало інструкцію, як діяти у разі загрози хімічного зараження.

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