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Наука та технології

Повідомлення про повітряну тривогу тепер можна отримувати через додаток «Київ Цифровий», — КМДА

17:22 27 лютого 2022
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Кияни, які часто чують звуки сирен, можуть отримувати повідомлення про повітряну тривогу через «Київ Цифровий». Про це повідомив заступник мера Києва Петро Олєніч.

Для цього потрібно:

Завантажити програму «Київ Цифровий» в App Store або Google Play.

Натиснути значок вашого профілю.

У розділі «Параметри» вибрати «Оповіщення».

Увімкнути всі повідомлення та переконатися, що вони також дозволені в установках телефону.

Крім того, можна підписатися на Telegram-канал КМДА.

Нагадаємо, МОЗ опублікувало інструкцію, як діяти у разі загрози хімічного зараження.

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