Повідомлення про повітряну тривогу тепер можна отримувати через додаток «Київ Цифровий», — КМДА
Кияни, які часто чують звуки сирен, можуть отримувати повідомлення про повітряну тривогу через «Київ Цифровий». Про це повідомив заступник мера Києва Петро Олєніч.
Для цього потрібно:
Завантажити програму «Київ Цифровий» в App Store або Google Play.
Натиснути значок вашого профілю.
У розділі «Параметри» вибрати «Оповіщення».
Увімкнути всі повідомлення та переконатися, що вони також дозволені в установках телефону.
Крім того, можна підписатися на Telegram-канал КМДА.
Нагадаємо, МОЗ опублікувало інструкцію, як діяти у разі загрози хімічного зараження.
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