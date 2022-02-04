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Наука та технології

Автомобілістам сподобається: у «Дії» запускають нову послугу

12:21 4 лютого 2022
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У «Дії», яка дозволяє генерувати ковід-сетрифікат після бустерної вакцинації, розпочали бета-тестування нової послуги для водіїв — «шеринг» техпаспорту.

Як повідомляє віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, цей сервіс дозволить «за кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком чи дружиною».

У «Дії» запрошують українців взяти участь у бета-тестуванні послуги «Належний користувач».

«Послуга створена, щоб ви могли передати право на користування вашим автомобілем іншій людині. Вона знадобиться з урахуванням нових правил для водіїв та появі фото- та відеофіксації. З „належним користувачем“ відповідальність за порушення правил дорожнього руху нестиме саме водій, не власник авто», — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб взяти участь у тестуванні, потрібен паспорт у «Дії» — закордонний або ID-картка. Для власника машини — техпаспорт транспортного засобу, для належного користувача — права водія відповідної категорії.

Заяву повинні подавати і власник авто, і людина, яка хоче стати належним користувачем

Призначити належного користувача можна онлайн у сервісному центрі МВС або онлайн у кабінеті водія. А зараз тестується сервіс, який може зробити це у «Дії» у «два кліки».

Фото Pixabay

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