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Наука та технології

Вірус маскується: українців попередили про нову потужну кібератаку

21:41 29 січня 2022
хакер

Кібератаки на представництва органів влади, що розпочалися 13−14 січня, все ще не закінчилися. Хакери, як і раніше, намагаються отримати доступ до комп'ютерів у держорганах, але методи роботи змінилися. Вірус розсилається поштою та маскується під повідомлення від судових органів. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Розпізнати підозрілий лист можна за посиланням «Судовий запит», що направляє на сервіси Google Drive та DropMeFiles. Посилання веде на архівований файл. zip, .rar, .exe., pdf.rar.

Лист схожий на повідомлення від судового органу

Якщо архів було завантажено, розпаковано та запущено, то на комп'ютер жертви встановлюється програма Remote Utilities. Це легітимне програмне забезпечення, яке надає прихований віддалений доступ до комп'ютера третім особам.

Нагадаємо, 17 січня від хакерів постраждав один із судів Києва, а 26 січня — офіційне інтернет-представництво України.

Фото pixabay.com

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