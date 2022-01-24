В NASA показали потужні спалахи на Сонці: які наслідки відчувалися на Землі

Це, звичайно, не чудовий серпневий зорепад, але теж красиво: обсерваторія сонячної динаміки NASA, зробила знімок сонячного спалаху середнього рівня, який стався в ніч проти 20 січня 2022 року. Пік спалаху припав на 1 годину 01 хвилину за EST (близько 8 години ранку за Київським часом).

Феєрично красиві та заворожуючі сплески електромагнітної енергії можна побачити у двох Gif-анімаціях, які NASA розмістила у своєму блозі.

Фахівці NASA також нагадали, що сонячні спалахи — це потужні викиди енергії, які — нарівні із сонячними виверженнями — можуть впливати на радіозв'язок, електричні мережі, навігаційні сигнали. А також здатні становити небезпеку для космічних кораблів та астронавтів.

Цей спалах класифікується як спалах класу M5.5, що свідчить про його середній розмір.

Нагадаємо, що астрологи попереджали: місяць не буде легким через ретроградний Меркурій .

Фото із сайту NASA

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