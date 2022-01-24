28.35 / 28.65 31.98 / 32.40
Київ: -5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Наука та технології

В NASA показали потужні спалахи на Сонці: які наслідки відчувалися на Землі

20:41 24 січня 2022
спалахи на Сонці

Це, звичайно, не чудовий серпневий зорепад, але теж красиво: обсерваторія сонячної динаміки NASA, зробила знімок сонячного спалаху середнього рівня, який стався в ніч проти 20 січня 2022 року. Пік спалаху припав на 1 годину 01 хвилину за EST (близько 8 години ранку за Київським часом).

Феєрично красиві та заворожуючі сплески електромагнітної енергії можна побачити у двох Gif-анімаціях, які NASA розмістила у своєму блозі.

Фахівці NASA також нагадали, що сонячні спалахи — це потужні викиди енергії, які — нарівні із сонячними виверженнями — можуть впливати на радіозв'язок, електричні мережі, навігаційні сигнали. А також здатні становити небезпеку для космічних кораблів та астронавтів.

Цей спалах класифікується як спалах класу M5.5, що свідчить про його середній розмір.

Нагадаємо, що астрологи попереджали: місяць не буде легким через ретроградний Меркурій .

Фото із сайту NASA

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Торт Пломбір

Торт «Пломбір» без випічки та без міксера: простий рецепт від Бабусі Еми

Олександр Усик і Тайсон Ф&#39;юрі

Джошуа дав добро на мегабій Усик — Ф'юрі: названо суму відступних

пенсії

Виплату пенсії можуть скасувати: у ПФУ назвали можливі причини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.