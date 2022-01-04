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Наука та технології

У додатку «Дія» з'явилася нова функція, яка допоможе українцям у боротьбі із шахраями

22:30 4 січня 2022
Додаток «Дія»

У популярному додатку держпослуг «Дія», в якому нещодавно почалося тестування PhotoID, запустили нову послугу. Тепер користувачам надходитимуть сповіщення про кредити або перевірку кредитної історії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

«Сьогодні запускаємо в „Дії“ важливу функцію push-сповіщення про кредити або перевірку кредитної історії», — написав Федоров.

За його словами, відтепер, коли банк перевірятиме кредитну історію або відкриватиме новий рахунок — у «Дії» відразу відображатиметься push-повідомлення.

«Це вже працює за замовченням у вашому додатку, оновлювати „Дію“ не потрібно», — зазначив Федоров.

Якщо в «Дію» надійде повідомлення про новий кредит, який ви не відкривали, то можна відразу з програми перейти за посиланням до українського бюро кредитних історій та написати скаргу.

Окрім цього, якщо побачите сповіщення про те, що хтось перевіряє вашу кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, ви зможете швидко зреагувати.

«Перевірка кредитної історії — це обов'язковий етап при оформленні кредиту. Тепер, коли якийсь банк перевірятиме вашу кредитну історію або відкриватиме новий рахунок, — ви відразу ж побачите пуш у додатку «Дія», — повідомив Федоров.

Як писали «ФАКТИ», у додатку «Дія» також запустили бета-тест повідомлень про судові засідання, які стосуються користувача.

Фото з Pixabay

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