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Наука та технології

Спойлери, реакції, QR-коди: Telegram випустив передноворічне оновлення

16:58 30 грудня 2021
телеграм

Розробники Telegram випустили чергове оновлення, вже дванадцяте за рік році. Тепер у Telegram є можливість генерації QR-коду на групи та повідомлення, вбудований перекладач, функція «спойлер». Також до новорічних свят випущено пакет анімованих емодзі.

Очікується, що найпопулярнішими новими функціями стануть:

  • переклад повідомлень;

  • QR-коди для профілів, груп, каналів;

  • реакція на повідомлення та пости (у групах адмін може вимкнути цю функцію, а також вибрати набір доступних реакцій);
  • прихований текст (підходить для випадків, коли надсилається секретна інформація або контент, який підходить не для всіх користувачів). Відкривається прихований текст під час тривалого натискання та вибору меню «спойлер».

Нагадаємо, 27 грудня користувачі Telegram скаржилися на масштабний збій. Кілька годин була недоступна функція надсилання повідомлень та виставлення постів. Надвечір проблему було усунуто.

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