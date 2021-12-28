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Наука та технології

Суд у смартфоні: «Дія» тестує новий сервіс

16:47 28 грудня 2021
Телефон

У застосунку «Дія», де днями розпочалося тестування PhotoID, також запустили бета-тест повідомлень про судові засідання, що стосуються користувача.

За словами віце-прем'єра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, після запуску сервісу «вже не буде випадків, коли суд надсилає вам судове повідомлення звичайною поштою, а ви про це вперше чуєте».

«Завдяки повідомленням у „Дії“ ви будете поінформовані вчасно. Адже багато людей мали ситуації, коли ви не знали, що слухається справа у суді, де ви є учасником. Тепер усе зміниться. Ви заздалегідь отримаєте повідомлення про те, яка судова суперечка та ким ви виступаєте у суді — позивачем або відповідачем», — стверджує віце-прем'єр.

За словами Михайла Федорова, програму оновлювати не потрібно. Слід лише включити у налаштуваннях опцію «Дозволити повідомлення».

Раніше повідомлялося, що через «Дію» молоді батьки, які відмовилися від бебі-боксу, зможуть отримати компенсацію у 6 300 гривень. Батьки отримають таку суму, якщо подадуть відповідну заявку у грудні 2021 року.

Фото з Pixabay

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