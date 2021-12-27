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Наука та технології

Недоступні повідомлення та коментарі: у Telegram стався масштабний збій

20:10 27 грудня 2021
telegram

У популярному сервісі Telegram масштабний збій. Користувачі скаржаться, що проблеми спостерігаються близько години. Труднощі виникають у роботі мобільного додатка, недоступні коментарі під опублікованими постами. Функція надсилання повідомлень на деякий час стала недоступною. Про це повідомляє Downdetector.

На проблеми в роботі Telegram скаржаться мешканці у великих містах України (Київ, Харків, Херсон), Росії, Білорусі, Узбекистані, а також у Польщі, Нідерландах. Карта показує, що збої спостерігаються у всій Європі.

Фото Х.Харків/Telegram

Нагадаємо, попередній масштабний збій у Telegram зафіксовано 4 грудня. Про причини адміністрація сервісу не повідомляла.

Фото pixabay.com

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