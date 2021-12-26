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Наука та технології

У додатку «Дія» з'являться дві нові функції: що важливо знати

15:33 26 грудня 2021
Додаток «Дія»

У популярному в Україні додатку «Дія», стартує бета-тест PhotoID. Про це йдеться у повідомленні додатку в Telegram.

«Дія ніколи не стоїть на місці! Розробили нові функції та запрошуємо вас протестувати їх, щоб усе працювало як треба», — повідомили розробники додатку.

Так, в додатку тестують PhotoID без гімнастики для шиї та опитування, які можуть стати інструментом е-демократії.
Для того, щоб долучитися до бета-тесту треба треба перейти за посиланням https://team.diia.gov.ua та зареєструватися.

«Ви можете тестувати як одну нову можливість, так і обидві. Проте зверніть увагу, що для тестування PhotoID у вас має бути біометричний документ у Дії — ID-картка або закордонний паспорт», — повідомили розробники додатку.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на порталі «Дія» з'явилися сертифікати про одужання від коронавірусу, результат ПЛР-тесту та сертифікат для дітей від 12 років. Розробники опублікували інструкцію, як їх згенерувати.

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