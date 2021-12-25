James Webb може переписати космічну історію: відео запуску новітнього телескопу від NASA

NASA, Європейське космічне агентство (ESA) та Канадське космічне агентство (CSA) запустили в космос суперсучасний інфрачервоний телескоп James Webb вартістю майже 10 млрд. доларів, який замінить вже застарілий телескоп Hubble.

Завдяки своєму унікальному обладнанню, здатному збирати інфачервоне світло та досліджувати його, апарат покликаний розширити уявлення людства про Всесвіт, адже він здатний вивчати навіть чорні дірки, темну матерію та далекі від нашої Сонячної планети світи. До того ж, творці телескопа запевняють, що він у 100 разів більш чутливий до спектру хвиль, ніж Hubble.

Обсерваторія James Webb обладнана величезним дзеркалом, що складається із 18 шестигранників. Його діаметр становить 6,5 метрів, а збірна площа — 25 квадратних метрів. Також апарат оснащений термічним екраном 21,1×14,6 метра, що складається з пластів, що захищають телескоп від сонячних променів.

Очікується, що до роботи телескоп зможе стати влітку 2022 року.

Цікаво, що проект почав розроблятись ще у 1996 році, і спочатку телескоп планувалося оснастити 4-метровим дзеркалом. Потім було вирішено збільшити розмір удвічі, і перед вченими постало нелегке завдання, адже на той момент просто не існувало ракет, на якій можна було б розмістити такий величезний телескоп. Таким чином, запуск відклали спочатку на 2011 рік, а потім і на 2018 рік, при цьому бюджет проекту зріс з 1 до 8,8 млрд доларів. У 2018 році, коли запуск знову перенесли, творці апарату запросили додаткове фінансування 1,1 млрд доларів.

І ось нарешті довгоочікувана подія сталася.

Нагадаємо, у 2019 році NASA опублікувало фото, зроблене телескопом Hubble у глибокому космосі — до об'єктиву потрапила спіральна галактика NGC 4380 «потобічної форми».

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