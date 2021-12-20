Наразі без пароля: у Helsi з'явилася нова функція

Розробники Helsi, які раніше заявили, що уможливили додавання у застосунок різних медичних документів, розповіли про ще одну новинку.

Як повідомляють на офіційному каналі медичної інформаційної системи Helsi, у веб-версії helsi. me при вході в особистий кабінет можна поставити позначку, зробивши так, що система запам'ятає ваш пароль на цьому пристрої. Вводити пароль при наступному вході буде не потрібно — система автоматично запам'ятає ваш пристрій.

При цьому користувачам порадили використовувати цю функцію лише на персональних пристроях з метою безпеки.

Ексклюзивний матеріал «Виявила, що сина нібито приймав психіатр»: хто і навіщо фальшує в системі helsi. me записи про візити до лікарів" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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