Прив'язка SIM-карти до паспорта: навіщо це хочуть запровадити в Україні

У Раді розробляють законопроект, який прив'яже SIM-картки до паспортів їхніх власників. Автори ініціативи вважають, що це дозволить захиститися від шахраїв, які перевипускають чужі SIM-картки задля отримання доступу до банківських застосунків.

«Якщо ви хочете мати телефон, який надалі використовуватимете для фінансових операцій або для отримання цифрових послуг, зокрема для отримання електронно-цифрового підпису, він обов'язково повинен мати контракт з оператором мобільного зв'язку, щоб шахрай не зміг його вкрасти», — пояснив Обозрєватєлю один із авторів ініціативи, нардеп Олександр Федієнко.

Нині деякі мобільні оператори пропонують своїм клієнтам відновити номер телефону, якщо вони знають кілька номерів, на які найчастіше телефонували. Тому шахраям досить регулярно дзвонити та скидати виклики на чужий номер, щоб незабаром захопити його. Після цього, маючи чужий номер телефону, вони знаходять банківську картку, яка прив'язана до нього. Це дозволяє скинути паролі, отримати доступи до банківських програм та врешті вкрасти кошти.

Тому експерти з безпеки та радять завести окремий номер телефону, прив'язавши його до своєї карти. При цьому у соціальних мережах, в оголошеннях на сайтах, заповнюючи анкети, для роботи та друзів краще залишити старий номер телефону.

А у випадку, коли мобільний телефон раптом перестав працювати і SIM-карта відключилася, потрібно якнайшвидше заблокувати банківські картки.

Нагадаємо, часто жертвами телефонних шахраїв стають пенсіонери, а організаторами таких схем є люди, які… у місцях ув'язнення.

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