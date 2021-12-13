Загадуйте бажання: у ніч проти 14 грудня українці зможуть спостерігати зорепад Гемініди

У ніч із 13 на 14 грудня земляни можуть спостерігати зорепад «Гемініди», який повторюється щорічно у першій половині грудня.

Зорепад Гемініди — це метеорний потік, який знаходиться у сузір'ї Близнюків. Відрізняється великим розміром метеоритів та повільною швидкістю. Зорепад триває кілька днів, але найкраще його видно під час піку активності.

Пік зорепада припадає на три години — у цей час спостерігаються найяскравіші спалахи, а по небу пролітає понад сотня метеорів. Бажаючим помилуватися зірками, що падають, рекомендують виїхати на 30−40 кілометрів від великого міста у відкриту місцевість.

Загадати бажання можна, навіть якщо ви бачили зорепад лише у трансляції.

А ще не потрібно загадувати бажання заздалегідь. Важливо пам'ятати, що саме спонтанно загадане бажання — найщиріше.

Також бажання не повинно містити частинку «не», інакше зірки його проігнорують. Наприклад, замість «хочу не хворіти» загадайте «хочу бути здоровим».

Нагадаємо, восени земляни могли спостерігати зорепад «Оріоніди», а наприкінці літа — «Персеїди» .

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