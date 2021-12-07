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Наука та технології

«Гра в кальмара», «Холостяк» та інші: Google назвала найпопулярніші в українців запити у мережі

21:33 7 грудня 2021
«Гра в кальмара», «Холостяк» та інші: Google назвала найпопулярніші в українців запити у мережі

Google опублікував рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2021 році. Виявилося, що найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року в українському сегменті Google став Євро 2020, а одразу за ним іде серіал «Гра в кальмара». Серіал посів перше місце у «серіальній» категорії, повідомляє офіційний блог Google Україна.

До першої десятки запитів українських користувачів також увійшло романтичне реаліті-шоу «Холостяк 2021».

Серед знаменитостей українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усіка, ув'язненого Олексія Навального, співачку МакSім, померлого принца Філіппа, режисера Володимира Меньшова та актора Жана-Поле Бельмондо.

У категорії «Фільми» публіка шукала «Веном 2», «Загін самогубців 2», «Лігу справедливості Зака Снайдера» та «Дюну», а в категорії «Мультфільми» лідером пошукових запитів стали «Бос молокосос 2» та «Душа».

Нагадаємо, на Netflix телесеріал «Гра в кальмара» поступився лідерством іншому південнокорейському серіалу — «Поклик пекла». Цей шестисерійний хорор від режисера Ен Сан Хо очолив топ переглядів більш ніж у 80 країнах світу за 24 години після прем'єри.

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