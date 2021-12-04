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Наука та технології

Наступне — через 18 років: українські полярники показали відео повного сонячного затемнення

20:44 4 грудня 2021
Наступне – через 18 років: українські полярники показали відео повного сонячного затемнення

Українські полярники, які працюють на антарктичній станції «Академік Вернадський», зафіксували повне сонячне затемнення, яке сталося 4 грудня.

Це дуже рідкісне природне явище повториться лише через 18 років.

Відзначається, що українські науковці з колегами з всесвітньовідомої обсерваторії Haystack Массачусетського технологічного інституту (США) заздалегідь підготувалися, щоб зафіксувати та проаналізувати процес затемнення.

Науковці ж використовують повне сонячне затемнення, щоб краще пізнати світ навколо. Безпосередньо цим дослідженням займаються вчені Національного антарктичного наукового центру, Радіоастрономічного інституту та Інституту радіофізики і електроніки НАНУ.

Власне відео показали і в НАСА.

Нагадаємо, раніше українські полярники показали фото унікальних міражів у Антарктиді.

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