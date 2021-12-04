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Наука та технології

В Україні зазбоїв месенджер Telegram, проблеми також у користувачів Instagram

18:51 4 грудня 2021
В Україні зазбоїв месенджер Telegram, проблеми також у користувачів Instagram

У роботі додатків Telegram та Instagram по всьому світу у другій половині дня 4 грудня стався збій. Про це свідчать дані ресурсу Downdetector.

Про проблеми при вході до Telegram заявляють 45% користувачів, зокрема в Україні 34% не можуть підключитися до сервера, а ще у 20% виникають проблеми при отриманні повідомлень.

Крім того, у Молдові, Україні, Узбекистані, Словаччині, Чехії та Німеччині почалися проблеми з використанням Instagram. Так, 58% користувачів повідомляють про збої при вході в мобільний додаток, ще 22% мають проблеми зі входом на веб-сайт, а 20% - з підключенням до сервера.

Нагадаємо, глобальний збій у Facebook і Instagram 4 жовтня призвів до перетікання в Telegram не менше 70 млн колишніх користувачів платформ, що оскандалилися, а блогери отримали несподіваний досвід життя без доступу в павутину.

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