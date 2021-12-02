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Наука та технології

Зміна прописки через «Дію»: як взяти участь у тестуванні і що важливо знати

10:02 2 грудня 2021
Зміна прописки через «Дію»: як взяти участь у тестуванні і що важливо знати

На порталі «Дія» стартував бета-тест он-лайн декларування місця проживання, яке можна здійснити у декілька кліків та без виснажливих походів у ЦНАПи та військкомати.

Послугу, до тестування якої долучилися вже понад 3,5 тисяч українців, зможуть отримати за один робочий день як власники ID-карток, так і паспортів-книжечок, повідомляє прес-служба Мінцифри.

Участь у тестуванні нині можуть брати жителі всіх регіонів України, жителів Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона, для яких можливість буде доступна трохи згодом.

Що потрібно для участі в тестуванні:

  • податковий номер заявника та власників/співвласників житла;
  • КЕП заявника та власників/співвласників житла;
  • право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року);
  • бути старшим від 14 років.

Нагадаємо, що Рада підтримала законопроєкт щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання 5 листопада. Згідно з ним, у паперовому паспорті не буде штампу про реєстрацію. Також скасовується виписка з реєстру, яка йде як доповнення до ID-картки.

Таким чином, оформити пенсію, документи або отримати медичну допомогу можна буде там, де ви живете, а не там, де живе ваша прописка.

«Місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а лише повідомлятиме державу, де ви проживаєте», — пояснив міністр Михайло Федоров.

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