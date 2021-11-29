Особлива форма випромінювання: в Ізраїлі знайшли новий спосіб дезінфекції від коронавірусу

Пандемія коронавірусу змусила мільйони людей у всьому світі згадати елементарні правила особистої гігієни — якнайчастіше мити руки з милом, проводити найпростішу дезінфекцію продуктів та інших товарів, які ми приносимо додому. У громадських будівлях знову регулярно проводять знезараження за допомогою кварцових ламп. Багато хто купує ці пристрої для використання в домашніх умовах. Однак ці давно відомі способи не завжди є досить ефективними або зручними у застосуванні. Ізраїльські вчені знайшли новий спосіб дезінфекції, про що повідомляє газета The Jerusalem Post. «ФАКТИ» підготували переклад цієї публікації.

«Особлива форма випромінювання, відома як міліметрові хвилі, може вбити 99% коронавірусу та поліовірусів на поверхнях протягом 2 секунд, стверджується у дослідженні вчених з Аріельського університету. Ці результати можуть мати важливе значення для швидкої та ефективної дезінфекції приміщень та різного обладнання.

«Наша лабораторія фокусується на вивченні джерел електромагнітної радіації», — говорить професор Моше Ейнат, який представляє відділення електричної інженерії. Він також є співавтором дослідження, яке нещодавно було опубліковано в журналі Environmental Chemistry Letters. «Цей тип випромінювання працює в режимі міліметрових хвиль, що означає, що вони мають довжину близько 3 міліметрів. Просто для порівняння: випромінювання мобільного телефону має довжину хвилі близько 30 сантиметрів, а випромінювання мікрохвильової печі — близько 12 сантиметрів», — пояснює вчений.

Хвилі міліметрового діапазону мають багато застосувань. В галузі медицини попередні дослідження показали, що вони можуть бути дуже ефективними у боротьбі з пухлинами та знищенні ракових клітин. Крім того, їх можна використовувати для бездротової передачі енергії та електрики, а також у процесі виробництва унікальних матеріалів, таких як синтетичні алмази.

«Вони значно прискорюють усі ці процеси», — стверджує Ейнат.

Після того, як почалася пандемія коронавірусу, Ейнату та його команді спала на думку ідея використовувати такі хвилі, щоб убити вірус, і вони почали співпрацю з доктором Габі Гарлітцем, молекулярним біологом. «Ми побачили, що радіація здатна вбивати вірус», — говорить Гарлітц, який очолив дослідження.

Не схоже, що цю технологію можна використовувати для атаки на вірус, який вже знаходиться в тілі людини. «Але вона може бути дуже корисною для обробки приміщень, обладнання та всіх форм поверхонь, які мають бути очищені від будь-яких вірусів та коронавірусу зокрема», — зазначив Гарлітц.

За його словами, велика перевага міліметрових хвиль у тому, що вони можуть дуже швидко дезінфікувати поверхню.

«Інші методи, які використовуються сьогодні для цієї мети, такі як УФ-випромінювання, займають хвилини, а іноді й цілу годину, і, крім того, вони можуть бути токсичними для людини, що робить дезінфекційний процес дуже непрактичним. За допомогою нашого методу ми очистили поверхню за дві секунди майже на 99,9% вірусів», — стверджує Гарлітц.

Це випромінювання дуже м'яко впливає на поверхні, не нагріваючи їх і не впливаючи на них, тому його можна використовувати на чутливих поверхнях, таких як електронне обладнання. Вчені випробували ту ж технологію щодо поліовірусу та отримали аналогічні результати.

«Ми хотіли довести, що наш метод працює щодо будь-яких вірусів», — каже Гарлітц.

В найближчому майбутньому вчені мають намір зосередитися на застосуванні міліметрових хвиль для дезінфекції води".

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Rossella Tercatin / The Jerusalem Post)

Фото The Jerusalem Post

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