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Наука та технології

COVID-сертифікат з «Дії» тепер можна завантажити на смартфон

14:31 26 листопада 2021
COVID-сертифікат

В Україні тепер можна сгенерувати не лише COVID-сертифікат про вакцинацію та одужання, але також і завантажити у форматі PDF на смартфон міжнародний сертифікат про вакцинацію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Кабінеті міністрів затвердили нові правила перевірки COVID-сертифікатів на вході до ТРЦ, кафе, ресторанів, інших громадських місць у «жовтій» карантинній зоні. Було вирішено покласти край практиці, коли контролери вірять відвідувачам на слово та не перевіряють валідність сертифікату.

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