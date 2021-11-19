Останній коридор затемнень 2021: чим загрожує і що обов'язково потрібно зробити до 4 грудня

Виявляється, з сьогоднішнього дня, 19 листопада, що ознаменувався найтривалішим «приватним» місячним затемненням за останні півтисячі років, починається останній коридор затемнень 2021 року. Про це пише ресурс slovofraza, відзначаючи, що завершиться він уже 4 грудня — в день повного сонячного затемнення в Стрільці, і включатиме найдовшу магнітну бурю листопада.

Астрологи вважають коридори затемнень дуже важливими часовими відрізками, які утворюються між місячним і сонячним затемненнями, що йдуть один за одним.

Експерти вважають, що саме в цей період ми можемо змінити своє ставлення до світу, що в свою чергу спричинить зміни у вашому житті.

Традиційно в періоди коридорів затемнень на перше місце виходять емоції та почуття, а це означає, що треба почати вірити у краще та відпускати образи, не переживаючи по дрібницях.

Всі погані емоції та думки втілюватимуться в реальність тим швидше, чим меншою буде ваша впевненість у собі, — зазначають упорядники гороскопів.

Головною порадою на цей непростий період є старанність. Місяць і Сонце дарують силу і удачу тільки тим, хто цього заслуговує, тому вам доведеться постаратися, і вкладена у ваші справи та стосунки енергія обов'язково принесе плоди, навіть якщо це й не станеться одразу.

Здійснюйте добрі вчинки. Коридор затемнень вимагає від нас правильних дій щодо оточуючих. Якщо думати тільки про себе, то поведінка людей теж буде егоїстичною, а роблячи щось справді гарне, ви зможете отримати вдвічі більше добра назад.

Постарайтеся позбавитися всього старого і непотрібного. Вважається, що якщо в коридор затемнень не очистити будинок від мотлоху, то в майбутньому ви не зможете придбати щось нове. Також вам доведеться зважитися перестати спілкуватися з неприємними людьми — інакше їх вплив на вас може ще більше посилитися.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» дали поради, що заборонено робити 19 листопада, коли співпадуть повний місяць і місячне затемнення.

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