26.04 / 26.23 29.84 / 30.19
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Наука та технології

В Україні став доступний мобільний додаток, який «рятує» жінок від насильства

14:59 11 листопада 2021
В Україні став доступний мобільний додаток, який «рятує» жінок від насильства

Українки отримали доступ до мобільного застосунку SafeUP, що дозволяє жінкам гуртуватися та допомагати одна одній у ситуаціях небезпеки. Додаток є безкоштовним і доступним для жінок будь-якого віку, повідомляється в Instagram застосунку.

Він відстежує геолокацію та показує на мапі зареєстрованих жінок-«опікунок» поруч, яким користувачка може зателефонувати у разі небезпеки.

Для авторизації у додатку необхідно:

  • завантажити застосунок з App Store чи Google Play;
  • ввести свої дані;
  • підтвердити свою особистість, відповівши на кілька питань у відео-форматі.

У додатку доступні три опції допомоги:

  • розмова дорогою: функція генерує відеочат із опікункою;
  • термінова допомога: повідомляє небезпеку трьом захисницям в радіусі 500 метрів, вони можуть викликати поліцію;
  • повідомлення про місце розташування: ця функція дозволяє поділитись з іншими користувачками своєю локацією, якщо та здається небезпечною.

Жінки-опікунки проходитимуть окремий тренінг.

А тим часом в Україні, де влітку цього року Верховна Рада посилила відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильство за ознакою статі, хочуть удосконалити механізм надання допомоги постраждалим.

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

Тіна Кароль

Тіна Кароль назвала ім'я майбутньої доньки

Шкара

«Капець, як смачно!»: рецепт «справжньої одеської шкари» від Григорія Германа

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.