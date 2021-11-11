В Україні став доступний мобільний додаток, який «рятує» жінок від насильства

Українки отримали доступ до мобільного застосунку SafeUP, що дозволяє жінкам гуртуватися та допомагати одна одній у ситуаціях небезпеки. Додаток є безкоштовним і доступним для жінок будь-якого віку, повідомляється в Instagram застосунку.

Він відстежує геолокацію та показує на мапі зареєстрованих жінок-«опікунок» поруч, яким користувачка може зателефонувати у разі небезпеки.

Для авторизації у додатку необхідно:

завантажити застосунок з App Store чи Google Play;

ввести свої дані;

підтвердити свою особистість, відповівши на кілька питань у відео-форматі.

У додатку доступні три опції допомоги:

розмова дорогою: функція генерує відеочат із опікункою;

термінова допомога: повідомляє небезпеку трьом захисницям в радіусі 500 метрів, вони можуть викликати поліцію;

повідомлення про місце розташування: ця функція дозволяє поділитись з іншими користувачками своєю локацією, якщо та здається небезпечною.

Жінки-опікунки проходитимуть окремий тренінг.

А тим часом в Україні, де влітку цього року Верховна Рада посилила відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильство за ознакою статі, хочуть удосконалити механізм надання допомоги постраждалим.

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