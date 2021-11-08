У додатку «Київ цифровий» з'явилися нові функції: що важливо знати користувачам

У популярному застосунку для смартфонів «Київ Цифровий» киянам стали доступні нові сервіси. Також вдосконалили сервіси QR-квитків та оплати погодинного паркування. Про це повідомив керівник цифровізації Києва (CDTO) і заступник голови КМДА Петро Оленич, пише ТСН.

«У новій версії „Київ Цифровий“ став простішим сервіс QR-квитків та було додано таймер для автоматичного завершення паркування. Більше не потрібно хвилюватись, що ви забули закінчити паркування», — розповів він.

Відтепер водії можуть запланувати точний час завершення свого паркування. За 15 хвилин до автоматичного завершення застосунок надсилає пуш-повідомлення з попередженням. Водій може змінити час автоматичного завершення або скасувати його та завершити паркування самостійно.

Водії, які завершують паркування самостійно, можуть отримувати щогодинні нагадування про активне паркування.

Також тепер вам потрібно лише просканувати квиток на валідаторі. Коли застосунок отримає інформацію про використання квитка, на екрані з’явиться час використання та кнопка «Показати контролеру», щоб можна було швидко надати квиток для перевірки. За дві години після використання квиток автоматично видалиться з екрану.

Запис про використання квитка та квитанція, будуть збережені у стрічці новин. Також у застосунку додали інструкцію, як оплатити проїзд у наземному транспорті. Користувачі можуть переглянути відео, щоб правильно сканувати квиток на валідаторі.

Оновлену версію цього додатку вже можна завантажити у App Store або Google Play.

Як писали «ФАКТИ», раніше інший популярний застосунок для смартфонів «Дія» спільно з медичними лабораторіями «ДІЛА», «Ескулаб», «Смартлаб» та «Дніпролаб» почали бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Після завершення бета-тестування в застосунку можна буде підтягнути результати ПЛР-тестів та інших українських лабораторій.

Фото з сайту КМДА

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