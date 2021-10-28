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Наука та технології

Ребрендинг Facebook: компанія з 29 жовтня змінить назву на Meta

22:59 28 жовтня 2021
facebook

Компанія Facebook, яка створила однойменну соціальну мережу, проведе ребрендинг. Назва холдингової компанії, що об'єднує соцмережі Facebook та Instagram, месенджер WhatsApp та додаток Oculus, з 29 жовтня планується змінити на Meta. Про це заявив голова компанії Марк Цукерберг під час щорічної конференції Facebook Connect.

За словами творця Facebook, з новою назвою Meta холдинг має перетворитися на мета-Всесвіт. Новий цифровий простір має об'єднати як звичні соцмережі та месенджери, так і новий напрямок — доповнену чи віртуальну реальність та технічні засоби для її створення та впровадження. Як пояснював Цукерберг, він бачить платформу майбутнього як простір для спілкування з елементами доповненої реальності — віртуальними аватарами, можливістю проводити відеопрезентації, ділитися мультимедійними даними.

Коли можна очікувати появи такого цифрового мета-Всесвіту, Цукерберг не уточнював, але було заявлено, що тільки поточного року на програмні розробки та технічні рішення компанія виділила 10 млрд. доларів.

Нагадаємо, через нещодавній глобальний збій у Facebook 4 жовтня акції соціальної мережі впали у вартості, але Марк Цукерберг залишається на верхніх позиціях списку найбагатших людей за версією Forbes.

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