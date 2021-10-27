«Дарниця» пакуватиме ліки у надсучасні герметичні блістери європейського зразка

Фармацевтична компанія «Дарниця» впроваджує використання надсучасного пакування ALU/ALU для твердих лікарських форм — таблеток, капсул та гранул. Це плівка фольги холодного формування, яку активно використовують європейські фармвиробники. Наразі це єдиний матеріал, який надійно захищає ліки від вологи, окиснення та сонячних променів, запобігаючи розпаду або знищенню діючих речовин. Про це повідомляє пресслужба «Дарниці».

Пакувальна новація стала частиною модернізації виробництва, якою постійно займається «Дарниця», розшукуючи нові способи вдосконалити вітчизняну фармацевтичну продукцію.

«Перш за все ми дбаємо про безпеку споживача і працюємо над тим, щоб лікарські засоби були максимально захищеними від впливу зовнішнього середовища і після того, як вони вже потрапили на полиці аптек та до споживача. Фармацевтична компанія „Дарниця“ використовує для цього надсучасні світові технології та розробки», — зазначає директор з регуляторних питань «Дарниці» Олександр Торгун.

За його словами, плівка для пакування завжди підбирається дуже ретельно, адже від її якості залежить термін придатності та умови зберігання препарату. Матеріал обирають в залежності від чотирьох факторів: хімічних особливостей активних фармацевтичних інгредієнтів та складу, можливих чинників впливу і факторів ризику.

ALU/ALU використовують для первинного пакування. Плівка фольги холодного формування покриває блістер і безпосередньо контактує з лікарським засобом.

Вона складається з трьох непроникних шарів. Зокрема, поліамід захищає ліки від впливу кисню, алюмінієва фольга протистоїть впливу світла, а поліхлорвініл робить плівку водонепроникною. Так утворюється багатошаровий захист, який гарантує, що жодні ліки не втратять своїх властивостей до закінчення терміну придатності.

«Завдяки тому, що ALU/ALU захищає чутливі до зовнішнього впливу медичні препарати, ліки у такому пакуванні здатні зберігати свою ефективність навіть у країнах з екстремальними кліматичними умовами», — наголосив він.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.





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