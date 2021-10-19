26.24 / 26.42 30.39 / 30.70
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Наука та технології

Пік зорепаду Оріоніди: де й коли дивитися та що важливо пам'ятати, загадуючи бажання

13:34 19 жовтня 2021
зірки

У жовтні традиційно спостерігається осінній зорепад Оріоніди. Це один з найпотужніших метеорних потоків, який починається 2 та закінчується 29 жовтня.

Пік яскравого явища в цьому році настає 20−21 жовтня. В цей час на небі можна побачити у середньому до 20−25 метеорів на годину, пише ТСН.
Під час зорепаду метеори як би вилітають з Оріона, одного з найпомітніших сузір'їв на небосхилі.

Знаходиться Оріон на небесному екваторі. У сузір'ї багато яскравих зірок, в розташуванні яких можна впізнати людську фігуру.

Спостерігати за зорепадом варто з півночі до другої години ночі. Метеори у цей час роблять в небі довгі спалахи світла.

Побачити Оріоніди можна і без спеціальної техніки. Найкраще спостерігати за ними за містом, щоб міські вогні не заважали побачити спалахи на небі. Дивитися потрібно на південний схід.

Загадувати бажання на зірку, що падає, — дуже давня традиція. Вважається, що в такому випадку воно обов'язково збудеться. Але формулювати своє бажання потрібно так, як ніби воно вже збулося — в теперішньому часі.

Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 серпня можна було спостерігати метеорний потік Персеїди.

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерка

«На двох стільцях»: в ПФУ пояснили, чи можна отримувати пенсію за вислугу років і одночасно працювати за сумісництвом

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Чек

Облік та контроль посилять: що чекає на ФОП у 2022 році

Пенсійне посвідчення

Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.