Пік зорепаду Оріоніди: де й коли дивитися та що важливо пам'ятати, загадуючи бажання

У жовтні традиційно спостерігається осінній зорепад Оріоніди. Це один з найпотужніших метеорних потоків, який починається 2 та закінчується 29 жовтня.

Пік яскравого явища в цьому році настає 20−21 жовтня. В цей час на небі можна побачити у середньому до 20−25 метеорів на годину, пише ТСН.

Під час зорепаду метеори як би вилітають з Оріона, одного з найпомітніших сузір'їв на небосхилі.

Знаходиться Оріон на небесному екваторі. У сузір'ї багато яскравих зірок, в розташуванні яких можна впізнати людську фігуру.

Спостерігати за зорепадом варто з півночі до другої години ночі. Метеори у цей час роблять в небі довгі спалахи світла.

Побачити Оріоніди можна і без спеціальної техніки. Найкраще спостерігати за ними за містом, щоб міські вогні не заважали побачити спалахи на небі. Дивитися потрібно на південний схід.

Загадувати бажання на зірку, що падає, — дуже давня традиція. Вважається, що в такому випадку воно обов'язково збудеться. Але формулювати своє бажання потрібно так, як ніби воно вже збулося — в теперішньому часі.

Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 серпня можна було спостерігати метеорний потік Персеїди.

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