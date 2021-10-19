Презентація Apple: стала відома вартість MacBook Pro нового покоління та нових AirPods 3

Компанія Apple, яка нещодавно презентувала нове покоління планшетів, зокрема, iPad mini, розповіла й про інші новинки.

Так, в презентації ноутбук MacBook Pro показали у двох варіантах — з екранами 14 або 16 дюймів. Вони оснащені новими чипами M1 PRO та M1 Max.

На ноутбук можна встановити до 64 Гб оперативної пам'яті. На корпусі розмістили роз'єми HDMI, Type-C з Thunderbolt, слот для SD карт, MagSafe і 3,5 мм роз'єм для навушників. У нового MacBook Pro також є FaceID. Вартість: 1999 — 2499 доларів.

Крім того, Apple показала нові навушники AirPods 3, які схожі на AirPods Pro, але без гумових насадок. Стверджується, що акумулятори триматимуть заряд шість годин. Вартість: 179 доларів.

Також була презентована підписка на Apple Music під назвою Voice та під керуванням голосового асистента Siri. Передплата коштує майже 5 доларів.

Повне відео презентації, на якій компанія раніше представляла нову лінійку смартфонів iPhone 13, бездротові навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7, дивіться на сайті «ФАКТІВ».

Фото с Pixabay.

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