У Twitter з'явилася нова функція, а Instagram готує дві новинки

Соціальна мережа Instagram, яка нещодавно разом із сервісами Facebook та WhatsApp піддалася глобальному збою, повідомлятиме користувачам про проблеми у роботі.

«Ми тестуємо нову функцію, яка буде повідомляти вам, коли у нас виникає збій або технічна проблема, і повідомляти, коли вона буде вирішена. Ми не будемо відправляти повідомлення кожного разу, коли станеться збій, але коли ми побачимо, що люди збиті з пантелику і шукають відповіді, ми визначимо, чи може щось подібне допомогти прояснити ситуацію. Тестування проводитиметься у США і триватиме кілька місяців», — повідомили в Instagram.

Фото https://about.instagram.com.

Фото https://about.instagram.com.

Друга зміна стосуватиметься статусу аккаунту інтернет-користувача. Людям надаватимуть інформацію про те, чи не суперечать їхні публікації принципам спільноти.

«Ми почнемо з того, що спростимо людям визначення того, чи знаходиться їхній обліковий запис під загрозою відключення. Найближчими місяцями ми плануємо додати у цей інструмент більше інформації, щоб люди краще розуміли, як їхній контент поширюється і рекомендується у різних частинах Instagram», — йдеться у повідомленні.

Тим часом Twitter впроваджує нову функцію — «м'яке блокування», яка дозволяє користувачеві видаляти фоловерів, не блокуючи їх.

Як пише видання The Verge, для «м'якого блокування» слід зайти у профіль, вибрати підписників, клацнути меню з трьома крапками поруч з фоловером, а потім вибрати параметр «Видалити цього підписника». Той, кого видалять, не отримає повідомлення про це.

Фото https://www.theverge.com.

Видання зазначає, що «м'який блок» дозволяє видаленому користувачеві як і раніше бачити ваші твіти та відправляти вам повідомлення, але він не бачитиме твіти у вашій стрічці. Втім, такий користувач знову може на вас підписатися, якщо захоче.

Нагадаємо, що за даними сайту DownDetector, від глобального збою постраждали не менше 10 мільйонів осіб. У Facebook підтвердили, що виникли проблеми з конфігурацією маршрутизаторів. Рутинне оновлення протоколу BGP пройшло не так, як мало б бути, але це був не злом і не спроба дістатися до особистих даних користувачів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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