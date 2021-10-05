В роботі Instagram, Facebook і WhatsApp знову стався глобальний збій

В роботі соціальної мережі Instagram другий день поспіль відбувається збій, який зафіксував моніторинговий ресурс Downdetector. Зокрема, про проблеми в роботі сервісу заявили жителі США і деяких європейських країн, включаючи Великобританію, Німеччину і Францію.

Як правило, у них спостерігалися проблеми з підключенням до сервера.

Скаржилися на незначні неполадки в роботі соцмережі і жителі України.

Збій в Instagram в Європі

Збій в Instagram в Північній Америці

Тим часом засновник соцмережі Telegram Павло Дуров оголосив, що глобальний збій в Facebook і Instagram 4 жовтня призвів до перетікання в Telegram не менше 70 млн колишніх користувачів платформ, які оскандалилися напередодні.

«Щоденні темпи зростання Telegram на порядок перевищили норму, і ми за один день прийняли понад 70 мільйонів біженців з інших платформ … Однак, деякі користувачі Америки могли відчувати більш повільну швидкість, ніж зазвичай, оскільки мільйони користувачів з цих континентів поспішали одночасно зареєструватися в Telegram», — констатував Дуров.

Нагадаємо, глобальний збій в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp 4 жовтня тривав 6 годин і призвів до проблем у зірок шоу-бізнесу.

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