Microsoft випустила Windows 11: чим відрізняється нова ОС і як її встановити

Як і обіцяла корпорація Microsoft, випущена нова версія операційної системи — Windows 11 з редизайном, новим магазином та іншими оновленнями.

Як пише vc.ru, безкоштовне оновлення було вже доступне користувачам, а з вівторка, 5 жовтня, у продаж надходять нові Surface, а також пристрої партнерів з Windows 11 «з коробки».

Відзначається, що Microsoft випустила додаток PC Health Check, який перевірить, чи працюватиме Windows 11 на пристрої.

Для підтримки нової Windows 11 необхідні двоядерний сумісний процесор з частотою 1 ГГц і вище; 4 ГБ оперативної пам'яті; 64 ГБ вбудованої пам'яті; відеокарта з підтримкою DirectX 12 або новіше; дисплей розміром від 9 дюймів і з роздільною здатністю не менше 720p і вище; сумісність з модулем TPM 2.0, UEFI і Secure Boot.

Якщо пристрій не відповідає мінімальним вимогам, на нього все одно можна встановити Windows 11 через ISO-образ. Microsoft цьому не перешкоджатиме, але компанія не гарантує повну сумісність системи і її надійну роботу.

Нова операційна система доступна користувачам Windows 10 для установки у «Центрі оновлень Windows». Оновлення поступово поширюватиметься на всі підтримувані пристрої аж до середини 2022 року.

Можна оновитися і вручну — через «Помічник з встановлення», створити настановну флешку або завантажити ISO-образ системи з сайту Microsoft. Оновлення до Windows 11 буде безкоштовним для користувачів Windows 10.

У Microsoft обіцяють, що в найближчому часі в Windows 11 з'являться:

Підтримка динамічної зміни частоти оновлення екрану.

Кнопка для включення і відключення мікрофону у всій системі відразу.

Доопрацювання системних додатків — наприклад, зараз не всі з них автоматично адаптуються до зміни на темну або світлу теми оформлення.

Підтримка Android-додатків — користувачі зможуть їх встановлювати через магазин додатків Amazon Appstore, розміщений в Microsoft Store. Спочатку підтримку Android-додатків отримають учасники тестування попередньої версії Windows 11, користувачам вона буде доступна у 2022 році.

Доопрацювання панелі завдань. Наприклад, зараз не можна міняти її положення і розмір, закріплювати на ній папки і приховувати значки фонових додатків, а на підключених додаткових моніторах не відображається дата і час.

Нагадаємо, що новинку презентували влітку цього року. Її розробники стверджували, що нова система найбільш захищена і швидка з усіх, коли-небудь що розробляються Microsoft, і що вона займає на 40% менше місця на жорсткому диску. Головне візуальна відмінність — розташування кнопки «Пуск» в центрі монітора. У Windows 11 з'явилися віджети для інформування та швидкого доступу до різних сервісів, які можна розмістити на робочому столі. Вікна додатків можна зібрати і впорядкувати не тільки вручну, але і за допомогою швидких команд. Також з'явилася розширена підтримка двох і більше моніторів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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