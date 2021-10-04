Ще один глобальний збій: тепер проблеми у користувачів Netflix, Steam і PlayStation

Слідом за глобальним збоєм у Facebook і Instagram, а також в месенджері WhatsApp, почалися проблеми в роботі й інших популярних мережевих сервісів. Згідно сайту DownDetector, в останні кілька годин на помилки вказують користувачі Twitter.

У США почалися проблеми з пошуком в Google. Користувачі відзначають, що не можуть зайти далі стартової сторінки пошуковика.

Також на збої скаржаться користувачі Steam, платформи Amazon і сховища відео Netflix. У більшості скарг вказується, що жодне з відео не запускається, а замість цього видається повідомлення про помилку. Про такі самі труднощі повідомляють користувачі PlayStation Network.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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