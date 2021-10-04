Instagram, WhatsApp і Facebook «лягли»: проблеми в користувачів по всьому світу

У понеділок, 4 жовтня, користувачі по всьому світу повідомляють про масштабний збій в роботі сервісів Facebook, Instagram, WhatsApp. Про це свідчить інформація сервісу Downdetector.

Судячи з частоти звернень на сайт з повідомленнями про збої в роботі сервісів, глобальні проблеми виникли після 18:00.

Так, Facebook взагалі не відкривається. При спробі зайти на ресурс з'являється повідомлення з інформацією: «Не вдається отримати доступ до сайту. Перевірте, чи немає помилок в імені хоста www.facebook.com».

Некоректно працюють також мобільний додаток і месенджер Facebook.

«Нам відомо, що у деяких людей виникають проблеми з доступом до наших додатків і продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму, і приносимо вибачення за будь-які незручності», — зробили заяву в Facebook.

Раніше повідомлялося, що масштабний збій стався в роботі мобільного додатка «Приват 24».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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