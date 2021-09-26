Із Windows 11 видалять все зайве: що відомо

5 жовтня корпорація Microsoft обіцяє випустити нову версію операційної системи — Windows 11. Нова ОС була заявлена як порівняно компактна і вимагає на 40% менше місця на жорсткому диску. Поки що в вимогах до пристрою як і раніше йдеться про 64 ГБ вільного простору, але частина функцій з Windows 11 вилучена заради економії ресурсу.

З Windows 11 видалять віртуальні органайзери Sticky Notes (на робочому столі) і Microsoft To-Do (хмарний сервіс).

(на робочому столі) і (хмарний сервіс). Фірмовий голосовий помічник Cortana буде прибрано з панелі завдань і не буде запускатися при пуску.

буде прибрано з панелі завдань і не буде запускатися при пуску. Кардинально оновиться Paint. Оригінальний додаток ще на етапі удосконалення Windows 10 планувалося замінити новою розробкою Paint 3D. У підсумку в Windows 11 повернулися до Paint. Паралельно було вирішено відмовитися від 3D Viewer в новій версії Windows.

Оригінальний додаток ще на етапі удосконалення Windows 10 планувалося замінити новою розробкою Paint 3D. У підсумку в Windows 11 повернулися до Paint. Паралельно було вирішено відмовитися від в новій версії Windows. Here 's another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can not wait to see your creations! # Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV - Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021

Ще під час червневої презентації Windows 11 в числі компонентів не було згадано такий сервіс, як Skype. Його функції візьме на себе Microsoft Teams з чатом, інтегрованим безпосередньо в панель задач.

Його функції візьме на себе з чатом, інтегрованим безпосередньо в панель задач. Клієнт OneNote зараз в очікуванні «капітального ремонту». Microsoft планує об'єднати функції OneNote UWP і додатку OneNote Win32, а результат можна буде побачити в другій половині 2022 року.

Крім оновленого інтерфейсу, розробники обіцяють у Windows 11 повністю переробити меню «Пуск», «навчити» ОС миттєво виходити із сплячого режиму. Буде вирішено питання з «мигалкою», яка нагадує, що запущений у фоновому режимі додаток вимагає уваги. Розробники обіцяють, що ця функція буде менше відволікати і дратувати.

Нагадаємо, попередню версію Windows корпорація Microsoft представила в 2014 році. Тоді було заявлено, що розробники взяли курс на уніфікацію програмних платформ, щоб ті підходили для комп'ютерів, смартфонів, планшетів або будь-яких інших гаджетів.

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