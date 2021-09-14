Xiaomi показала свої «розумні» окуляри: як вони виглядають і що можуть

Xiaomi представила концептуальні розумні окуляри, які в найближче майбутнє повинні замінити смартфони, раніше свої «розумні» окуляри Ray-Ban Stories презентувала компанія Facebook. Про новинку китайського виробника повідомляє Root Nation.

Окуляри Xiaomi Smart Glasses оснащені «оптичною хвилеподібною технологією microLED» для відображення на лінзах. За заявою компанії, нову пару розумних очок можна використовувати для дзвінків, навігації, перегляду повідомлень, фотографування та багатьох інших завдань.

У рамці очок прихований 0,13-дюймовий монохромний дисплей microLED. Гаджет працює на чотирьохядерному процесорі ARM і операційній системі Android.

«Процес заломлення включає в себе відображення світлових променів незліченну кількість разів, що дозволяє людському оку бачити повне зображення та значно підвищує зручність використання при носінні. Все це робиться всередині одного об’єктива», — заявили представники Xiaomi.

Компанія просуває свою нову концепцію «розумних» окулярів як незалежний інтелектуальний пристрій для носіння, а не як вторинний дисплей смартфону.

Нагадаємо, компанія Apple презентує відразу кілька нових гаджетів: лінейку смартфонів iPhone 13, бездротові навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7.

Фото: скріншот відео Xiaomi

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