Масштабна презентація Apple: що відомо про вартість iPhone 13

У вівторок, 14 вересня, компанія Apple представить iPhone 13 і смарт-годинник Apple Watch Series 7.



За інформацією iStore.ua, Apple встановить на iPhone 13 ціну від 1099 $. Причому в комплектації не буде зарядного пристрою та навушників — тільки шнур і інструкція.

В Україні інтернет-магазини приймають замовлення на нові гаджети за цінами від 35 599 грн до 40 599 грн.

Нова лінійка смартфонів включає моделі iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Гаджети працюватимуть на однокристальних процесорах Apple A15 Bionic. Моделі отримають акумулятори збільшеної місткості. Будуть реалізовані підтримка 5G, функція Always on display і ряд нових режимів камери.

На сайті IXBT.com прогнозується, що середня продажна ціна iPhone 13 зросте в порівнянні з середньою продажною ціною iPhone 12.

Видання MacRumors вказує, що старт попередніх замовлень на нові гаджети — 17 вересня. Старт продажів в країнах першої хвилі — 24 вересня. Ціна смартфонів буде така ж, як і у iPhone 12, або трохи вище через подорожчання чіпів.

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Фото: https://appleinsider.ru/

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