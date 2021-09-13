Технології «Поллі-Сервіс» залучають знакових інвесторів і стають центром світових інновацій

Українські наукові розробки високотехнологічної компанії «Поллі-Сервіс» залучають знакових іноземних інвесторів. Про це генеральний директор міжнародної інноваційної групи компаній Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьям заявив в інтерв'ю BitukMedia.

За його словами, технології — головна цінність у сучасному світі.

«Працюючи з Україною, я стежив за розвитком місцевого бізнесу. На „Поллі-Сервіс“ та інші підприємства Industrial Innovation Group, створені спільно з Національною академією наук України, просто не можна було не звернути уваги, — сказав Тарьям Матар. — Мене зацікавила можливість інвестування в сучасні рішення захищеного друку, оптичної фізики та глобальних IT-систем. Тому при першій же можливості, що представилася, я став інвестором IIG та засновником її нових підприємств для розвитку міжнародного бізнесу».

Один з головних інвесторів Арабської затоки - акціонер і гендиректор Industrial Innovation Group, Тарьям Матар Тарьям

Тарьям Матар підкреслив, що компанія «Поллі-Сервіс» спільно з українськими вченими була активним учасником створення 399 об'єктів інтелектуальної власності та унікальних технологій в області біометрії, виробництва високозахищених документів, інформаційних систем, унікальної деметалізації голограм, персоналізації з використанням технології I-Met, комплексних рішень для обліку та контролю акцизних марок.

«Сьогодні Industrial Innovation Group — єдина у світі структура у сфері ідентифікаційного бізнесу та захищеного друку, яка не залежить і не використовує у своїй діяльності чужих технологій», — сказав Тарьям Матар і зазначив, що при безпосередній участі української компанії в ОАЕ відкрили унікальну індустріально-промислову лабораторію, що стала провідним інноваційним центром Близького Сходу та Північної Африки.

Також, за його словами, знаковим світовим глобальним проєктом «Поллі-Сервісу» стало створення першого у світі незалежного високовиробничого індустріального комплексу захищеного друку NASPS в Арабській Республіці Єгипет, якому немає рівних.

«Компанія „Поллі-Сервіс“ є одним з найбільших системних інтеграторів у світі, яка може створити як сам продукт, так і системи його випуску з повним контролем життєвого циклу, а також глобальною інтеграцією в системи електронної держави та електронного уряду», — зазначив генеральний директор IIG.

У серпні 2019 року до Дня Незалежності України в Києві пройшло технологічне шоу «Електронна Україна», в межах якого відбулася презентація унікальних досягнень українських вчених, що входять до складу Industrial Innovation Group. Справжньою сенсацією стало публічне виготовлення зразків сучасних і найбільш захищених ID-документів «Поллі-Сервіс». Лише за 10 хвилин прямо на очах усіх присутніх були виготовлені відразу чотири документи: ID-карта, посвідчення водія, закордонний паспорт і технічний паспорт транспортного засобу.



ТОВ «Поллі-Сервіс» — українська компанія, що створює високоінтелектуальні комплексні рішення для персоналізації, захисту документів, пластикових карт, а також інформаційних систем. Компанія є лідером в сфері ID-документів, розробки та впровадження ІТ-систем, забезпечує технічне обслуговування на основі власних технологічних продуктів, інтеграційних систем і об'єктів інтелектуальної власності. «Поллі-Сервіс» є архітектором всесвітнього глобального проєкту з виробництва перших електронних ID-документів для організації INTERPOL, які сьогодні використовуються більш ніж в 190 країнах світу.

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