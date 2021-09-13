iPhone 13: що нового чекати від смартфона Apple

У вівторок, 14 вересня, компанія Apple презентує лінійку смартфонів iPhone 13. Будуть представлені також смарт-годинник Watch Series 7.

У нову лінійку входять чотири моделі смартфонів: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Діагоналі гаджетів: 5,4; 6,1; 6,1 і 6,7 дюйма — це відповідає попередній версії гаджетів. У дизайні додадуться нові відтінки корпусу: бронзовий матовий і чорний.

Моделі будуть працювати на однокристальної системі Apple A15 Bionic. Обсяг пам'яті — від 128 до 1 ТБ. Екран старших моделей підтримує адаптивну частоту оновлення зображення від 1 до 120 Гц, — це забезпечує плавне відображення картинки. Буде підтримуватися технологія швидкої зарядки потужністю 25 В. Гаджети оснащуються лазерним далекоміром.

Штучний інтелект забезпечує для смартфонів високу якість зйомки. Крім того, моделі Pro і Pro Max оснащені поліпшеними настройками камери — портретний режим підтримується на фото та відео.

Ще одна особливість — підтримка 5G. Попередньо відомо, що функція буде включатися тільки при необхідності — при завантаженні важкого контенту або при стрімінгу.

Корисною для користувачів повинна бути функція Always on display. На вимкненому екрані будуть відображатися дата, час, повідомлення та інші системні дані.

Смарт-годинник Watch Series 7 повинен отримати вбудований глюкометр — датчик рівня цукру в крові.

Раніше повідомлялося, що Apple проведе онлайн-трансляцію презентації нових гаджетів.

Фото: www. apple-iphone.ru

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