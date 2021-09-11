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Наука та технології

Xiaomi блокує смартфони в окупованому Криму: що відомо

15:25 11 вересня 2021
Xiaomi

Китайська корпорація Xiaomi почала віддалено блокувати смартфони у країнах, де заборонено продавати ці пристрої. На проблеми зі смартфонами поскаржилися також і жителі окупованого Криму, пише XDA-Developers.

На екранах їхніх смартфонів відображався лише один напис про те, що «політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на території, на якій ви намагалися активувати його». Далі покупцям рекомендують звертатися за додатковою інформацією безпосередньо до продавців.

Схожі труднощі спіткали користувачів на Кубі, в Ірані, Сирії, Північній Кореї та Судані.

Інформація про заборону реалізації смартфонів Xiaomi на згаданих вище територіях розміщена і на сайті компанії, проте раніше телефони не блокували.

Уникнути такої долі змогли ті смартфони, які були активовані до того, як вони були ввезені в Крим та інші регіони. Деяким користувачам допомогла перепрошивка пристроїв.

Як писали «ФАКТИ», 21 червня Рада ЄС продовжила санкції проти Росії, введені у відповідь на незаконну окупацію Криму та Севастополя. Трохи раніше посли Євросоюзу погодили продовження заборони на інвестування в окупований Росією Крим.

Фото: itech.co.ua

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