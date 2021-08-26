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Наука та технології

Вічне кохання: в Китаї знайшли скелети чоловіка та жінки, похованих 1500 років тому в обіймах один одного

14:07 26 серпня 2021
скелети

На півночі Китаю, поблизу міста Датун, археологи відкопали на давньому цвинтарі, який було виявлено під час будівельних робіт, поховання, вік якого налічує понад 1500 років. Як повідомляє New York Daily News, в могилі лежали в обіймах один одного два скелети — чоловіка та жінки.

Вчені припускають, що чоловік міг померти від отриманих ним травм, сліди яких збереглися на його кістках. А жінка наклала на себе руки, пішовши за коханим. Це також могло бути подвійним самогубством. Або ж вони померли одночасно від якоїсь хвороби. Не виключено, що померлі були подружжям. На пальці жінки зберігся срібний перстень.

На думку вчених, поховання «свідчить про прагнення подружжя до вічного кохання, а також о повазі до їхньої любові з боку людей, які їх ховали».

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Італії відкопали мармурову голову першого імператора Рима віком у 2000 років.

Фото The International Journal Of Osteoarchaeology

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