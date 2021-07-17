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Наука та технології

Над Україною почався зорепад: коли краще спостерігати за Персеїдами

12:34 17 липня 2021
Персеїди

Один з найбільш видовищних метеорних потоків року — Персеїди знову починає свою активність. Спостерігати метеори можна в період з 17 липня по 24 серпня. Вони утворюються через згоряння в атмосфері Землі частинок з хвоста комети Свіфта-Таттла.

Середня швидкість Персеїд — 210 тис. км/год. Рекордна щільність «зірок, які падають» була в 1863 році, коли на годину на нічному небі фіксували відразу 215 яскравих спалахів.

Дане астрономічне явище є щорічним. Найбільша їх активність припадає на 8−16 серпня, а пік «зорепаду» в 2021 році очікується в ніч з 12 на 13 серпня. У цю ніч за годину можна буде побачити близько 60 спалахів.

Як писали «ФАКТИ», спеціальні пристосування для того, щоб спостерігати за Персеїдами, не потрібні. Для спостережень за зоряним небом найкраще вибрати місце за містом, далеко від світлового забруднення, і відключити всі штучні джерела світла. Очам потрібно півгодини, щоб звикнути до темряви, але з часом ви зможете побачити все більше і більше. Всі метеори вилітають з однієї точки, що знаходиться в сузір'ї Персея.

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