Полуничний місяць над Україною: де і коли його можна побачити

Перший повний місяць після червневого сонцестояння називається полуничнм — він з'явиться в небі вночі четверга, 24 червня. Про це повідомляє Star Walk.

Полуничний місяць, який отримав свою назву на честь початку збору врожаю ягід в Північній Америці, буде виглядати повним протягом декількох днів, особливо для неозброєного ока. У цей час Земля знаходиться в протилежному Сонцю напрямку та отримує максимальну кількість освітлення, що створює ілюзію, ніби Місяць значно збільшився в розмірах.

Повний місяць можна спостерігати невисоко над горизонтом в Північній півкулі.

Раніше українці змогли помилуватися тим, як на 14 хвилин місячний диск став особливо красивого червонуватого відтінку. Також в Україні можна було спостерігати красиве природне явище — «Рожевий Місяць».

Вашій увазі гороскоп для 12 знаків зодіаку на період Полуничного місяця.

Фото: pixabay.com

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