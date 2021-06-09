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Наука та технології

Всі географічні карти Землі будуть змінені у зв'язку з відкриттям вчених

18:11 9 червня 2021
океан

National Geographic Society вирішило офіційно визнати існування на планеті п'ятого океану — Південного. Тепер науково-освітня організація, яка вже понад століття займається складанням карт і атласів, буде вказувати під окремою назвою океан, що омиває Антарктиду .

Вчені-океанологи вважають, що Південний океан давно заслужив право на власне ім'я. А екологи сподіваються, що після офіційного «визнання» океану буде простіше привернути увагу до проблем регіону та необхідності збереження унікальних умов в акваторії.

Згідно з визначенням National Geographic, п'ятий океан являє собою водний простір навколо Антарктиди до 60 градусів південної широти. Там, на північній межі Південного океану розташовується центр антарктичної циркумполярної течії. Холодні води, що рухаються із заходу на схід, допомагають збереженню стабільних кліматичних умов в Антарктиді.

«Захищаючи холодні південні води, течія допомагає зберігати Антарктиду холодною, а Південний океан — екологічно відокремленим. У цій акваторії мешкають тисячі унікальних видів», — кажуть в National Geographic.

Географ Алекс Тейт з National Geographic Society вважає вкрай важливим, щоб в шкільних підручниках з'явилися оновлені карти: «Якщо в навчальних матеріалах нічого не говориться про Південний океан, то ви не зрозумієте ні його специфіки, ні того, наскільки він важливий».

Нагадаємо, українські вчені в Антарктиді поділилися фотографіями незвичайного природного явища над поверхнею Південного океану.

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