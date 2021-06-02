«Саме слабка ланка»: експерт пояснив, чому ні в якому разі не можна відкривати листи від невідомих адресатів

Кіберпростір, без якого неможливо уявити сучасний світ, несе в собі не тільки прогрес, але й загрозу. Кожен українець, який має смартфон, щодня стикається з певними загрозами, особливо на тлі російської агресії проти України. Про це в інтерв'ю виданню «Гордон» заявив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підполковник Юрій Щиголь.

За його словами, «кіберпростір — такий же полігон, як суша, море або повітря».

Хакери використовують його для кібершпіонажу, щоб отримати інформацію з обмеженим доступом, заробити гроші, завдати економічної шкоди.

Україна піддається атаці хакерських угруповань з усього світу. Мета атак — заблокувати комп'ютер, а потім за біткоїни розблокувати.

Атакам може піддаватися будь-яка людина. Найпростіша хакерська атака — це розсилка фішингових листів, які, не тільки завантажують шкідливе програмне забезпечення, блокують гаджети, але й можуть бути елементом проникнення в системи, в яких людина працює.

Тобто найслабшою ланкою системи є сама людина.

Щиголь попереджає, що уникнути атаки хакерів можна — не потрібно відкривати листи від невідомих адресатів.

«Не відкривайте листи від невідомих вам адресатів. Пам'ятайте, вірусам підвладні всі пристрої, всі операційні системи, всі поштові служби та месенджери», — рекомендує експерт.

Щиголь навів приклад, коли люди отримують листи від невідомих адресатів сумнівного змісту, але з цікавості їх відкривають, щоб подивитися, що буде далі.

Експерт радить не вступати в листування, бо з подібними листами поширюється програмне забезпечення, яке викрадає дані або є інструментом кібератаки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні нового університету. Випускники вишу отримають вищу освіту в галузі інформаційних технологій, кібербезпеки й штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій, а також глобалізації та міжнародної комунікації. Заняття в новому виші почнуться з осені 2023 року.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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