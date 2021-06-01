Доведеться доплатити: з 1 червня змінено правила користування сервісом Google Фото

Сервіс Google Фото, де багато користувачів люблять зберігати знімки, зображення та інші документи, з 1 червня змінює свою політику збереження даних. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

Для кожного облікового запису по-новому будуть зарезервовані 15 ГБ для безкоштовного зберігання фото і відео. Коли кількість завантажених файлів вийде за цей ліміт, користувачеві запропонують докупити додаткове місце в сховище через Google One.

Ті фото та відеозаписи, які були завантажені до 1 червня 2021 року будуть і в подальшому зберігатися безкоштовно.

Також у користувачів з'явиться інструмент, що дозволяє швидко позбутися від нечітких, розмитих фото, від непотрібних знімків екрану і від відео великого розміру. Це дасть можливість оперативно звільнити місце в сховищі.

Крім того, з 1 червня вводяться нововведення і на сервісі YouTube. Тепер користувачам заборонено використовувати програми з розпізнавання осіб без попередньої згоди ідентифікованої людини. Ще одні нововведення стосуються програми монетизації: адміністрація відеохостингу оголосила, що авторам контенту не надається автоматично право отримувати виплати. Нараховані доходи будуть оподатковуватися за тими ж правилами як і роялті в США.

Відеохостинг залишає за собою правило стягувати плату з користувачів за доступ до контенту, показувати рекламу в відео на непартнерських каналах і блокувати аккаунт, якщо той шкодить користувачам, YouTube або третій стороні.

Які ще новації чекають українців з 1 червня, читайте у «ФАКТАХ».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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