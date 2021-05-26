27.41 / 27.60 33.32 / 33.68
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Наука та технології

Вчені визначили максимальну тривалість людського життя

8:13 26 травня 2021
Жанна Кальман

Вчені встановили максимальну тривалість людського життя. Результати дослідження були опубліковані у журналі Nature Communications. Проаналізувавши за допомогою штучного інтелекту інформацію, що стосується здоров'я та фітнесу, а також медичні дані волонтерів в США та Великобританії, фахівці прийшли до висновку, що очікувана тривалість життя найбільш значимо грунтується на двох «базах» — біологічний вік (пов'язаний зі стресом, способом життя та хронічними захворюваннями), а також стійкості (наскільки швидко людина повертається до нормального стану після реакції на стрес). Виходячи з цього, був зроблений висновок, що люди можуть жити максимально до 120−150 років, після чого людське тіло демонструє «повну втрату» стійкості, що призводить до неможливості відновлення.

«З віком потрібно все більше і більше часу для відновлення, і в середньому ми проводимо все менше і менше часу в близькому до оптимального фізіологічному стані», — сказав один з авторів дослідження Тімоті В. Пирков.

На цей час офіційний рекорд довгожительства, який увійшов до Книги рекордів Гіннесса, належить француженці Жанні Кальман. На момент смерті у 1997 році їй було 122 роки і 164 дні. Періодично з'являються претенденти на титул рекордсмена, однак їхній вік найчастіше не підтверджений відповідними документами.

1277

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Володимир Кличко

Бріггс клянеться пам’ятю матері: Володимир Кличко повертається на ринг

гороскоп

Яким знакам зодіаку слід подбати про здоров'я: гороскоп на 27 травня

Анна Богдан

«Напевно, Миша все-таки помилився»: переможницю «Холостяка» в новому образі порівняли з суперницею

Полякова

Полякова зізналася, чому 15 років мовчала про домагання Меладзе

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.