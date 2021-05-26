Вчені визначили максимальну тривалість людського життя

Вчені встановили максимальну тривалість людського життя. Результати дослідження були опубліковані у журналі Nature Communications. Проаналізувавши за допомогою штучного інтелекту інформацію, що стосується здоров'я та фітнесу, а також медичні дані волонтерів в США та Великобританії, фахівці прийшли до висновку, що очікувана тривалість життя найбільш значимо грунтується на двох «базах» — біологічний вік (пов'язаний зі стресом, способом життя та хронічними захворюваннями), а також стійкості (наскільки швидко людина повертається до нормального стану після реакції на стрес). Виходячи з цього, був зроблений висновок, що люди можуть жити максимально до 120−150 років, після чого людське тіло демонструє «повну втрату» стійкості, що призводить до неможливості відновлення.

«З віком потрібно все більше і більше часу для відновлення, і в середньому ми проводимо все менше і менше часу в близькому до оптимального фізіологічному стані», — сказав один з авторів дослідження Тімоті В. Пирков.

На цей час офіційний рекорд довгожительства, який увійшов до Книги рекордів Гіннесса, належить француженці Жанні Кальман. На момент смерті у 1997 році їй було 122 роки і 164 дні. Періодично з'являються претенденти на титул рекордсмена, однак їхній вік найчастіше не підтверджений відповідними документами.

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