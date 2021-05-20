Супермісяць-2021: українців чекає неймовірне видовище

26 травня любителі спостерігати за нічним небом зможуть помилуватися Супермісяцем. У цю ніч Місяць здається на 14% більше і на 30% яскравіше. Подібний «рожевий» супермісяць вже можна було спостерігати в квітні.

За традицією, у кожного з супермісяців є своя романтична назва. Квітневе явище називалося «Рожевий Місяць», майбутню травневу подію називають «Квітковим Місяцем».

Супермісяцем вважають період, коли повний місяць збігається з моментом максимального наближення Місяця до Землі (Місяць у перигеї). Відомо, що відстань між Місяцем і Землею змінюється і в середньому становить близько 383 тис. кілометрів. Про супермісяць кажуть, коли між центром Місяця і центром Землі менш 360 тис. кілометрів. Місяць в цей момент здається яскравішим і більшим, ніж в середньому.

Милуватися Супермісяцем найкраще відразу ж після сходу Місяця, коли він знаходиться максимально близько до горизонту. Також гарні знімки виходять безпосередньо перед заходом Місяця.

Крім того, 26 травня приблизно на 14 хвилин місячний диск стане красивого червонуватого відтінку. Жителі України це місячне затемнення не побачать, оскільки трапиться воно близько 14 години за київським часом. Спостерігати цікаве астрономічне явище зможуть жителі Північної і Південної Америки, Австралії.

Наступний повний місяць, що може вважатися Супермісяцем, можна буде побачити влітку 2022 року.

Фото https://ua.depositphotos.com

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