«Дарниця» спільно з «Укрмедсерт» розробила навчальну програму з впровадження цифрових інновацій

Фармацевтична компанія «Дарниця» спільно з навчальним Центром «Укрмедсерт» розробили освітню програму для спеціалістів фармацевтичних компаній. Ініціатива дозволить розширити навички працівників фармкомпаній щодо застосування цифрових технологій у регуляторному процесі та системі фармаконагляду в Україні, повідомляє прес-служба «Дарниці».

Перший модуль освітньої програми, у якому взяли участь керівники та спеціалісти медичних та регуляторних відділів компаній, фахівці з фармаконагляду, називається «Цифрові технології у фармаконагляді». Він, за словами директора з регуляторних питань «Дарниці» Олександра Торгуна, охоплює питання створення сучасної цифрової системи фармаконагляду, виклики, які перед нею постають, та аналіз інструментів, що використовуються для автоматизації цих процесів.

Спеціалісти «Дарниці» познайомили колег з більш широкими можливостями цифрової системи фармаконагляду у порівнянні з її класичним форматом. Зокрема, диджиталізація цієї функції дозволяє оптимізувати й одночасно прискорити збір та обробку даних, що надходять з різних джерел, вирішити проблему їх можливої втрати. Система також забезпечує можливість швидкого збору даних, які містяться у наукових публікаціях та пресі, що дає експертам більш повну картину повідомлень стосовно конкретного явища чи препарата.

«Диджиталізація змінює систему охорони здоров’я, збільшує її ефективність і орієнтацію на пацієнта. Діючи на випередження, „Дарниця“ однією з перших розпочала процес цифрової трансформації та диджиталізації регуляторної функції, а також створення цифрової платформи для здійснення процесу фармацевтичного нагляду. Для України це поки рідкісний досвід, тому ми спільно з навчальним Центром „Укрмедсерт“ розробили освітню програму, щоб ділитися практичним досвідом впровадження цифрових систем і таким чином прискорювати позитивні зміни в українській фарміндустрії», — наголосив Торгун.

У перспективі, за словами Торгуна, цифрова система фармаконагляду дозволить компанії успішно виконувати вимоги іноземних регуляторів та посилить безпеку препаратів.

Він також додав, що загалом у 2021 році спеціалісти «Дарниці» проведуть 13 лекційних модулів для слухачів навчального Центру «Укрмедсерт». Наступний захід відбудеться у травні, на ньому розглядатиметься практичний досвід впровадження електронного досьє лікарського засобу.

Нагадаємо, фармацевтична компанія «Дарниця» увійшла до рейтингу 25 компаній, які стали лідерами диджіталізації.

Фармацевтична компанія «Дарниця» з 1998 року є лідером в Україні за обсягом продажів ліків у натуральному вираженні. Портфоліо компанії включає 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки — кардіологія, неврологія та рішення проблем болю. Продукція «Дарниці» експортується до 16 країн світу.

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