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Наука та технології

У космосі помітили загадковий НЛО, що нагадує зображення на монастирських фресках 600-річної давності

9:50 14 травня 2021
фрагмент фрески

У мережі обговорюють відео з загадковим НЛО, який був помічений біля Міжнародної космічної станції. У ролику, опублікованому на YouTube-каналі MrMBB333 наводяться для порівняння фрагменти 600-літніх фресок з сербського монастиря Високі Дечени. На фресках, де зображено розп'яття Христа, присутні малюнки об'єктів, дуже схожих за формою на непізнаний літаючий об'єкт конусоподібної форми. Фрески датуються приблизно 1350 роком. Історики вважають, що це зображення сонця та місяця.

Як пише видання The Sun, ролик породив безліч коментарів. «Просто надприродна схожість, прямо моторошно», «Збіг? Не думаю», «Майже ідентичні «, — писали користувачі. Хтось, утім, припустив, що це просто шматок космічного сміття незвичайної форми.


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