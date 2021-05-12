Записка у пляшці, яку 105 років тому могли скинути з «Титаніка» за день до його загибелі, спантеличила вчених

Вчені приступили до вивчення записки, яка була знайдена у викинутій на берег поблизу канадського міста Дьєп пляшці у 2017 році.

«Я кидаю цю пляшку у воду посеред Атлантики. Ми повинні прибути до Нью-Йорка через кілька днів. Якщо хтось її знайде, передайте сім'ї Лефевр в Льевені», — йдеться у листі, датованому 13 квітня 1912 року і підписаному Матільдою Лефевр. 12-річна француженка Матильда Лефер була серед пасажирів «Титаніка», що зіткнувся з айсбергом і затонув у ніч з 14 на 15 квітня 1912 року. Дівчинка подорожувала в третьому класі — разом з матір'ю Марі, двома братами і сестрою. Вони їхали в США до батька.

Зараз, як повідомляє видання The Sun, вчені намагаються встановити справжність листа. Папір і пляшка, швидше за все, дійсно були зроблені на початку минулого століття. Однак лист все ж може виявитися фальсифікацією — сучасною або здійсненою 109 років тому — незабаром після катастрофи.

Історики відзначають, що написання деяких літер у листі відрізняється від того, якому вчили дітей у французьких школах в ті часи.

Фото L'Université du Québec à Rimouski

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